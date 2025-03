LEGISLATIVES - 5E circonscription de Saône et Loire - Les Insoumis de Chalon déplorent l'attitude des socialistes chalonnais

L’élection législative de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire de juillet 2024 a été annulée par le Conseil Constitutionnel, en raison d’irrégularités constatées dans 3 bureaux de vote, dont 2 à CHALON.

En conséquence, l’élection du député RN Arnaud Sanvert est elle-même annulée et nous serons à nouveau appelés aux urnes très prochainement.



Dans le cadre de l’accord de législature signé en juin 2024, qui a créé le Nouveau Front Populaire et qui a réparti les 577 circonscriptions entre les formations politiques, la 5ème de Saône-et-Loire a été attribuée à la France insoumise.



Tout en proposant une alternative de rupture avec la politique de Macron, le NFP a été un vrai rempart contre l’extrême droite et a permis d’empêcher l’arrivée d’un gouvernement Bardella, pourtant annoncé dans tous les sondages et les médias.



Les Insoumis ont partout respecté l’accord du NFP, dans chaque circonscription où une élection législative partielle s’est tenue, comme c’est le cas en ce moment dans le Jura avec un binôme de candidats du PCF soutenus par tous les partis du NFP, Parti Socialiste inclus.



Dans ce cadre, nous décidons de reconduire nos 2 candidats investis en juin et juillet 2024 : Fatima KOURICHE, qui habite dans le bassin minier, très investie et connue dans les quartiers populaires, porteuse de la voix du peuple, qui a été auparavant pleinement engagée dans le mouvement des Gilets Jaunes. Et Damien SALEY, professeur dans un lycée de Chalon, connu désormais sur la ville comme une figure de rassemblement de la gauche chalonnaise.



Les Écologistes ont indiqué très vite qu’ils respecteraient l’accord de juin 2024 et feraient donc campagne à nos côtés. Le PCF consulte ses adhérents et ne s’est pas encore clairement positionné.



Nous sommes en revanche très déçus d’apprendre que le Parti Socialiste a décidé de rompre l’accord de juin 2024 et de présenter ses propres candidats à la prochaine législative partielle : c’est non seulement une rupture totale avec les engagements pris dans le cadre du NFP mais c’est aussi à nos yeux une tentative de division totalement irresponsable face à la menace pour la démocratie que constitue le RN.



Cette décision unilatérale du PS est d’autant plus incompréhensible que les Insoumis de CHALON, en septembre dernier, ont pris l’initiative de la création d’un Nouveau Front Populaire du Chalonnais, qui discute, qui réfléchit et qui travaille à une candidature commune aux élections municipales de 2026, répondant ainsi à l’attente de nos concitoyen.es.

Elle vient percuter de plein fouet le travail que nous menons pour les municipales depuis 6 mois. Nous le regrettons mais hélas ! la lutte des places, pour certains, dépassent parfois les enjeux politiques et l’intérêt des citoyen.nes.



Nous appelons donc à l’unité contre l’extrême droite et ses nombreux avatars et nous remercions la FSU 71, la LDH de Chalon, le collectif des Victoires Populaires, le groupe municipal « Bien Vivre à Chalon » et l’APRES 71 pour leurs appels à respecter cette unité dans le cadre du NFP.



Fidèles à cet engagement, nous mènerons campagne jusqu’au bout autour de nos 2 candidats et avec toutes les forces de gauche qui respectent l'accord de juin 2024, avec tous les concitoyen.es attaché.es à l’UNION pour reprendre la circonscription au RN ! Jusqu’à la Victoire !