Marathon des vins de la côte Chalonnaise : au cœur de la 7ème édition, Info Chalon a rencontré le couple au 1457 marathons !

À cette occasion, Info Chalon a rencontré un couple emblématique des marathons : Chantal et Pascal !

À eux deux, le couple originaire de la région parisienne comptabiliseront demain 1457 marathons au compteur.

En effet, Chantal, 60 ans, prendra le départ, demain matin, de son 600ème marathon ! Symboliquement les organisateurs lui ont attribué le numéro 600 !

Quant à Pascal, son époux, il courra demain son 857ème marathon !

Le couple, qui s’est rencontré au foot il y a un petit paquet d’années, ont le souhait de devenir centenaire dans plusieurs pays du monde : déjà 3 accomplis avec la France, l’Angleterre et l’Italie.

L’an prochain, le couple passera le cap du centenaire chez nos voisins hispaniques.

« Notre but est de voyager, garder la forme et surtout et avant tout passer de bons moments » a indiqué Chantal à Info Chalon.



Amandine Cerrone