Encore un titre pour le club de pétanque de Saint Marcel

Ce week-end se déroulait le championnat doublette féminine à Charnay les Macon. Pas moins de 97 équipes féminines du département ont débuté les parties sous un vent glacial dès 14 h ce samedi.

Au terme du week-end, l'équipe de Saint Marcel composée de Justine OUDARD et Elodie MICHEL ont obtenu le titre de championnes départementales et se sont donc qualifiées pour le France qui se déroulera à St Yrieix (16) les 26 et 27 juillet 2025.



Par ailleurs, dans le même temps se déroulait le championnat tête à tête masculin sur 3 sites le samedi : St Marcel, (318 inscrits)Charnay les Macon (238) et Autun (323)le samedi et les phases finales le dimanche à Charnay les Macon.

2 licenciés de St Marcel qualifiés : Cyril Gagne et Camille Lory pour le championnat Bourgogne Franche Comté se rendront à La Celle en Morvan les 7 et 8 juin 2025.

Bravo pour ce beau début de saison.