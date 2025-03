Le lieutenant-colonel Hervé Dumaine élu Président de l’Association des Officiers de Réserve de Chalon-sur-Saône

Communiqué de presse

Association des Officiers de Réserve de Chalon-sur-Saône



Élection d’un nouveau président au sein de l’Association

L’Association des Officiers de Réserve de Chalon-sur-Saône s’est réunie le jeudi 20 mars 2024 à l’occasion de son assemblée générale.

À cette occasion, les membres ont procédé à l’élection d’un nouveau président. Le lieutenant-colonel de réserve, pharmacien en chef des armées, Hervé Dumaine, a été élu à l’unanimité pour succéder au capitaine Jean-Pierre Demaufaucon, qui occupait cette fonction depuis près de 27 ans.



L’ensemble de l’Association adresse ses plus vifs remerciements au capitaine Demaufaucon pour son engagement, sa disponibilité et son dévouement exemplaire tout au long de ces années. Il continuera d’œuvrer au service des officiers de réserve en conservant ses fonctions de président régional des officiers de réserve.

Fidèle à ses valeurs, l’AOR de Chalon-sur-Saône poursuivra ses missions au service du lien armée-nation, en participant activement à la promotion de l’esprit de défense, à la valorisation de l’engagement citoyen, et à la transmission de la mémoire des conflits contemporains et passés.

Parmi ses actions phares, l’Association s’investit pleinement dans les commémorations patriotiques locales, les cérémonies en hommage aux anciens combattants, et l’organisation de conférences ou d’expositions thématiques. Elle œuvre également au rapprochement entre la jeunesse et les armées, à travers des partenariats avec les collèges et lycées, des interventions pédagogiques en milieu scolaire, et des rencontres avec les jeunes dans le cadre du parcours citoyen.

Le nouveau président, le lieutenant-colonel Dumaine, s’est dit honoré de la confiance qui lui est accordée. Il a exprimé sa volonté de renforcer ces actions de transmission et de sensibilisation, tout en impulsant une nouvelle dynamique au sein de l’AOR de Chalon-sur-Saône.