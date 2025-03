AVIS DE DECES - Monsieur Claude VACHET

GIVRY



Madame VACHET Charlette, sa maman ;

Norbert, son frère et Catherine ;

Magalie et Gaël, ses neveux ;

Maëlle et Lilwenn, ses petites-nièces ;

Denise, sa marraine ;

ses nombreux cousins,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Claude VACHET

dit « Roland »

survenu à l'âge de 63 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 3 avril 2025 à 15h30, en l'église de Givry.

Il va retrouver son papa et sa sœur.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.