Aurélien Dutremble exprime son soutien total à Marine Le Pen et dénonce une atteinte intolérable à la démocratie

Communiqué de presse

Aurélien Dutremble, Député de Saône-et-Loire, exprime son soutien absolu à Marine Le Pen, injustement condamnée à une peine de prison et à une inéligibilité avec exécution immédiate. Il tient à rappeler que le Rassemblement National et ses élus ne lâcheront rien face à cette atteinte à la démocratie et à la liberté politique. Il est intolérable que Marine Le Pen, figure incontournable de l'opposition et de la vie politique française, soit empêchée d’être candidate à l'élection présidentielle à venir.



Cette condamnation, qui vise à l’écarter de la scène politique, est un scandale démocratique qui se déroule sous nos yeux. Il ne s'agit pas seulement d'une attaque contre celle qui réunit plus de 11 millions de Français, mais d'une attaque en règle contre la démocratie elle-même. Il est désormais évident que la justice a été instrumentalisée, dans le but d’éliminer une voix discordante.



La vérité et la justice doivent absolument gagner. Il n’y a eu ni enrichissement personnel, ni corruption de la part de Marine Le Pen. Le seul objectif poursuivi est clairement de détruire sa crédibilité et son action politique.



Aurélien Dutremble dénonce également la décision d’inéligibilité avec exécution provisoire, qui constitue la négation même de l'État de droit. Cette décision, véritable attaque contre le principe fondamental de la séparation des pouvoirs, marque un effondrement de la démocratie française. En empêchant une élue de se présenter librement à l'élection présidentielle, c'est la démocratie elle-même qui est fragilisée et mise en danger.



« C'est un scandale démocratique dont les conséquences risquent d'être profondes et durables pour notre pays. Je réaffirme ma solidarité pleine et entière à Marine Le Pen. Nous n’accepterons jamais de telles dérives. Avec Jordan Bardella, j’appelle dès à présent tous les citoyens, tous les défenseurs de la liberté et de la justice, à se mobiliser pacifiquement pour défendre l'État de droit et protéger notre démocratie. Nous ne nous laisserons pas confisquer notre liberté ! ».