Avec 6 podiums sur 6 et 4 titres de Championnes de Bourgogne Franche-Comté, les nageuses du CN Chalon ont porté haut les couleurs de la natation chalonnaise !

Julia Moréno, Romane Gelin Wunschel et Jeanne Lise Gauthier (2 fois) championnes de Bourgogne Franche-Comté. Les podiums du samedi 5/04 et le photoreportage info-chalon.com !

Du vendredi 4 au dimanche 6 avril, se déroule au Centre Nautique Chalonnais, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, les Championnats Régionaux de Bourgogne Franche-Comté de natation. Cette compétition sur trois jours, voit les matins être consacrée aux séries et l’après midi aux finales.

Regroupant plus de 282 nageurs venus de la Région Bourgogne Franche-Comté tels que (Auxerre, Sens, Besançon, Belfort, Pontarlier, Dijon… mais aussi de Neuchâtel en Suisse avec les Red fish), les meilleurs nageurs et nageuses des 29 structures concernées sont venus se confronter aux locaux.

Une nouvelle fois, sous les conseils de leur Directeur Technique Luc Bouriez, les nageurs du club du Centre Nautique Chalonnais ont brillé en réalisant de nombreux podiums afin de s’octroyer le titre de champion de Bourgogne Franche-Comté.

Résultats et podiums

1500 mètres nage libre dames (série finale)

1ère et championne de Bourgogne Franche-Comté Julia Moreno CN Chalon-sur-Saône 2ème Margaux Deleval Alliance Dijon Natation 3ème Livia Colobert Alliance Dijon Natation

200 mètres dos dames (finale A)

1ère et championne de Bourgogne Franche-Comté Romane Geli-Wunschel CN Chalon-sur-Saône 2ème Blandine Boggio CN Chalon-sur-Saône 3ème Sarah Hoareau CN Chalon-sur-Saône

200 mètres dos messieurs (finale A)

1er et champion de Bourgogne Franche-Comté Pierre-Louis Bourgeois CN Dole & Reg 2ème Marc Kablitz Alliance Dijon Natation 3ème Nathan Graczyk AS Tonerre

50 mètres papillon dames (finale A)

1ère et championne de Bourgogne Franche-Comté Jeanne-Lise Gauthier CN Chalon-sur-Saône 2ème Laura Blanka Nemeth (Hors catégorie) CN Chalon-sur-Saône et Axelle Moulenda-Perroy 3ème Josepha Heinrich AS Montbelliard Natation

50 mètres papillon messieurs (finale A)

1er et champion de Bourgogne Franche-Comté Adan Rolet Alliance Dijon Natation 2ème Tristan Querlin-Orillard Val de Gray Natation 3ème Timéo Cadalen Alliance Natation Besancon

400 mètres 4 nages dames (finale A)

1ère et championne de Bourgogne Franche-Comté Daphné Mélis Alliance Dijon Natation 2ème Margot Lathuillière Macon Natation 3ème Laure Jaffelin CN Chalon-sur-Saône

400 mètres 4 nages messieurs (finale A)

1er et champion de Bourgogne Franche-Comté Mathis Garnier Alliance Dijon Natation 2ème Noa Berthonnaud CN Chalon-sur-Saône 3ème Clovis Laigre Alliance Natation Besancon

200 mètres nage libre dames (finale A)

1ère et championne de Bourgogne Franche-Comté Jeanne Lise Gauthier CN Chalon-sur-Saône 2ème Anna Rimbaud CN Chalon-sur-Saône 3ème Jade Decobert CN Chalon-sur-Saône

200 mètres nage libre messieurs (finale A)

1er et champion de Bourgogne Franche-Comté Efrim Raguet-Villemin Alliance Dijon Natation 2ème Lilian Vautrin Alliance Natation Besancon 3ème Victor Couraud CN Nevers

50 mètres brasse dames (finale A)

1ère et championne de Bourgogne Franche-Comté Daphné Mélis Alliance Dijon Natation 2ème Maria Anastasia Ionescu Dore CN Chalon-sur-Saône (Hors catégorie) 3ème Salomé Cortet US la Charité Natation

50 mètres brasse messieurs (finale A)

1er et champion de Bourgogne Franche-Comté Benjamin Goguey CN Chalon-sur-Saône 2ème Hector Denayer Alliance Dijon Natation 3ème Constant Trimaille CN Chalon-sur-Saône

800 mètres nage libre messieurs (série finale)

1er et champion de Bourgogne Franche-Comté Gabriel Couraud CN Nevers 2ème Efrim Raguet-Villemin Alliance Dijon Natation 3ème Paul-Frédéric Bourgeois CN Dole & Reg

Lors de cet événement, on notait la présence de Dominique Melin Vice-présidente en charge des sports, Pierre Carlot, Adjoint aux sports à la ville de Chalon et le passage de Monique Brédoire, Conseillère Municipale, Déléguée aux sports.

