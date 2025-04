Merci aux 94 126 lecteurs d'info-chalon.com supplémentaires en un mois !

16e année d'exercice et toujours en progression ! et pas des moindres à vrai dire ! Les chiffres certifiés par l'ACPM-OJD viennent de délivrer leur verdict pour le mois de mars. Entre février et mars 2025, info-chalon.com a enregistré 94126 lecteurs supplémentaires ! Rien que ça ! Mieux encore, entre mars 2024 et mars 2025, info-chalon.com enregistre 54508 lecteurs supplémentaires, soit plus que la ville de Chalon sur Saône !

L'occasion de vous remercier publiquement pour ce soutien réaffirmé jour après jour. N'hésitez pas à nous solliciter pour toute demande, coup de gueule ou coup de coeur ! et si besoin à réitérer vos demandes ! Pour partager une bonne adresse, mettre en avant un artisan ou commerçant ou tout simplement nous parler de votre club ou association... à très vite sur le terrain ! On vous rappelle ...une seule adresse pour envoyer vos mails et éviter toute déperdition [email protected] ...

Laurent GUILLAUMÉ