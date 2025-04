Droit animalier : l’Association Stéphane LAMART appelle à rendre obligatoire la formation des magistrats !

Communiqué de presse

L’Association Stéphane LAMART – Pour la défense des droits des animaux – a récemment reçu une réponse du Directeur de cabinet du Ministre de la Justice, M. Pascal Prache, suite à ses demandes répétées visant à améliorer la formation des magistrats en matière de droit animalier.

Dans ce courrier daté du 1er avril 2025, il est précisé que si certaines formations abordent la question de la maltraitance animale – notamment à travers la conférence "Justice environnementale" ou la session "L’animal et le droit" – aucune obligation de contenu ne peut être imposée à l’École nationale de la magistrature, malgré l’obligation de formation continue de cinq jours par an pour les magistrats.

Une avancée partielle, mais encore insuffisante

Pour l’année 2025, il est toutefois prévu que le thème de la maltraitance animale soit renforcé et traité de manière plus opérationnelle dans les sessions de formation continue ouvertes à tous les magistrats.

Si l’Association Stéphane Lamart salue cette avancée, elle continue de revendiquer une formation obligatoire en droit animalier pour tous les magistrats, afin de :

renforcer la connaissance du droit applicable aux animaux,

mieux appréhender la souffrance animale,

et permettre des condamnations plus justes et proportionnées à la gravité des faits.

"Nous portons cette revendication depuis de nombreuses années. Mieux former les magistrats, c’est aussi mieux défendre les droits des animaux. Cette réponse du cabinet du ministre est un signe que nos démarches produisent des effets, mais il reste encore du chemin", souligne Stéphane Lamart, président-fondateur de l’association.

Une lutte de longue haleine

L’Association Stéphane Lamart poursuivra ses actions de plaidoyer auprès des autorités publiques pour que le droit animalier trouve toute sa place dans la formation judiciaire, comme levier indispensable d’une meilleure justice pour les animaux.