Avec le Bigster, Dacia voit plus grand

Nouveau vaisseau amiral du constructeur roumain, le Bigster entend en donner pour leur argent à ses acquéreurs en reprenant les valeurs qui ont fait le succès de sa marque : essentiel et cool à la fois, eco-smart, robuste et outdoor.



UN GRAND DUSTER PLUS CHIC

Véritable grand frère du Duster dont il reprend la plateforme, le Bigster souligne ses dimensions généreuses par des formes et des volumes simples, géométriques, tendus. Les ailes imposantes qui protègent les roues, tout comme les projecteurs avant et les feux arrière repoussés aux extrémités du véhicule, contribuent à renforcer la posture solide du Bigster sur la route.

En fait, il reprend le style avant du Duster jusqu'au pare-brise mais avec un bouclier spécifique couleur caisse. Pour le reste, on note évidemment un agrandissement des portes arrière et de la vitre de custode qui se termine par une bande noir mat marquée « Bigster » afin de bien souligner la différence. L'arrière se distingue de celui du Duster par un hayon spécifique avec un bandeau noir. Pour s'adapter aux goûts et aux habitudes des clients du segment C-SUV plus exigeants, Dacia a dû se montrer pragmatique et a choisi de doter le Bigster en série des jantes en alliage de 17 ou 18 pouces ; des jantes de 19 pouces très graphiques étant disponibles en option sur la finition supérieure Journey. Première chez Dacia, une offre bi-ton (toit noir), soulignant harmonieusement les lignes, est également proposée en option sur les finitions supérieures.



UN HABITACLE SIMPLE MAIS BIEN DOTÉ ET GÉNÉREUX

Malgré ses grandes dimensions très légèrement supérieures à celles du Jogger, le Bigster restera limité à 5 places pour des raisons techniques qui auraient entraîné des coûts de développement impactant les tarifs de l'auto. Par conséquent, l'habitacle bénéficie d'une habitabilité exceptionnelle pour un véhicule du segment des C-SUV compacts, tant en hauteur qu'en largeur, et pour l'espace aux jambes. Et que dire du coffre ? Il est tout simplement gigantesque avec un volume disponible de 546 litres qui passe à 1 912 litres banquettes arrière rabattues et équipé d'un hayon motorisé de série sur la finition Journey et en option sur Extrême (250 €). La banquette arrière est fractionnable 40-20-40 pour transporter des objets longs avec 4 personnes à bord, et bien sûr, les barres de toit modulables sont toujours proposées. La planche de bord est intégralement reprise de celle du Duster mais ses équipements montent en gamme, notamment sur les finitions Extrême et Journey avec un écran central de 10.1'' (7 '' en entrée de gamme) compatible Carplay et Androïd auto sans fil, un tableau de bord numérique avec réplication de la navigation Google Maps et Waze, une climatisation bi-zone avec aérateurs à l'arrière, un toit ouvrant panoramique (850 € sur Journey, de série sur Extrême), un siège conducteur à réglages électriques, un équipement multimédia avec 6 haut-parleurs et Arkamys 3D sound system et toujours le système intelligent YouClip qui permet de fixer 5 accessoires supplémentaires dans différents endroits de la voiture. Il faut ajouter à cela que l'isolation acoustique a été optimisée grâce à un travail sur le pare-brise. Enfin, même si les plastiques durs sont omniprésents, leur ajustement est sans reproche ainsi que leur aspect.



QUATRE MOTORISATIONS TOUTES ÉLECTRIFIÉES

Le Bigster est proposé avec quatre motorisations : mild hybrid-G 140, mild hybrid 140 mild, hybrid 130 4x4 et Hybrid 155. C'est cette dernière qui équipait notre modèle d'essai en finition Journey. Elle se compose d'un moteur 4 cylindres essence de 107 ch, de deux moteurs électriques (un moteur de 50 ch et un démarreur/générateur haute tension), d'une batterie de 1,4 kWh (230 V) et d'une boîte de vitesses automatique électrifiée. Ainsi doté, le Bigster s'avère agréable à mener même si on aurait aimé un peu plus de puissance sur les relances ; la boîte automatique montrant parfois quelques hésitations. Mais après tout, il a surtout été conçu pour les voyages en familles sur de longs parcours. Et pour cela, il tient ses promesses en offrant un confort de roulage très acceptable grâce à une suspension qui gomme en souplesse les défauts de la route. Le comportement global, à défaut d'être dynamique, est très sain même si la direction à assistance électrique manque un peu de consistance. En tout cas, grâce à sa masse contenue en dessous de 1 500 kg, le Bigster Hybrid 155 est un modèle d'économie ne demandant pas plus de 4, 7 l/100 km et offrant jusqu'à 80 % du temps de roulage en ville en tout électrique grâce au freinage récupératif, associé à la haute capacité de récupération d'énergie de la batterie et au rendement de la boîte automatique. Notre Bigster Hybrid 155 en finition Journey est vendu 31 700 € (idem pour la finition Extrême). La gamme Bigster débute à 24 990 € en TCe 140 ou Eco-G 140 à 24 990 €. La version TCe130 4x4 débute à 29 300 € en finition Expression.

VOUS SOUHAITEZ DECOUVRIR LA GAMME DACIA A CHALON ? Contactez le groupe Thivolle



Émile Fleuet