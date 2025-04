2 moments de jeu "Quiz & défis" à la bibliothèque de Châtenoy le Royal.

La bibliothèque de Châtenoy n’est pas seulement l’endroit où les mordus de lecture trouvent "livres à leurs yeux", c’est aussi un lieu d’animation et de rencontres intergénérationnelles.

Aline Serain, responsable de la bibliothèque, avec ses collègues Virginie et Julie le savent très bien et ont une grande connaissance en la matière. Régulièrement elles proposent différentes animations adaptées aux jeunes voire très jeunes enfants jusqu’aux séniors.

Julie est la "petite" nouvelle de la bibliothèque, elle a intégré l’équipe en janvier, suite au départ en retraite de Pascale.

Ce samedi 5 avril après-midi, Marie-Thérèse Boissot et Nathalie Ferry élues de la commune étaient présentes au démarrage des jeux. Pour les familles, c’était un Quiz et Défis qui était proposé sur la base de deux jeux, le premier "Dessiner, c’est gagné" et l’autre "Smart 10". 23 personnes dont 14 enfants et 9 adultes ont participé à ces animations en familles préparées par Virginie et Julie.

2 jeux, 2 règles.

Smart 10 : Tout le monde répond à la même question. A chaque question, 10 réponses possibles. À votre tour, choisissez une réponse et enlevez le cache correspondant. La réponse est correcte ? Récupérez le point et passez le boîtier au joueur suivant. Vous pouvez aussi décider de passer votre tour... car si la réponse est fausse, vous perdez tous les points de cette manche !

Dessiner c’est gagné : Chacun votre tour, vous devez faire deviner le mot aux autres joueurs. Ils ont donc le droit de faire des propositions en même temps. Si l'un d'eux trouve en moins de trente secondes, il remporte deux points et le dessinateur en gagne un. Si aucun d'eux ne le devine dans ce temps, c'est au tour du joueur suivant.

Pour la soirée de vendredi, une quinzaine de personnes (soit 6 équipes) étaient présentes pour jouer. Les deux animatrices avaient adapté un jeu de société de la bibliothèque qui s’appelle "Tu Te Mets Combien ?" (TTMC) et qui peut même être emprunté.

TTMC : le but du jeu est d'être le premier à parcourir le plateau en répondant aux questions posées. Pour cela, chaque équipe s'auto-évalue de 1 à 10 sur une multitude de sujets. À chaque note correspond une question, plus ou moins complexe : plus la note choisie est élevée, plus la question est pointue.

Tous les jeux, ceux du samedi 5 et du vendredi 11 ont été officiés par Virginie et Julie pour le bon déroulement des parties, « parties jouées dans une bonne ambiance très décontractée, très sympa, sans prise de tête. Un beau moment de partage ! » nous confiait Aline responsable de la bibliothèque.

C.Cléaux