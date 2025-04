Le sol et ses enjeux au cœur des raisonnements agronomiques et économiques.

Dans le cadre du projet de l’accompagnement au changement par l’enseignement et le conseil agricole (CASDAR ACEC), une journée technique d’informations était organisée par le lycée de Fontaines et la coopérative Bourgogne du Sud.

Une journée technique et d'échanges s’est tenue au lycée de Fontaines le 9 avril sur le thème : « Gestion des matières organiques : un levier pour préserver le capital sol dans un contexte de changement climatique ». Cette journée s'inscrivait dans le cadre du projet CASDAR ACEC et visait à favoriser les échanges autour des pratiques agronomiques, des enjeux territoriaux et des pistes d'action pour préserver la fertilité des sols.

7 apprentis de BTS ACD 1 du "CFA 71 du site de Fontaines" se sont largement impliqués dans ce projet. Ils ont fait en amont un gros travail de préparation et ils ont assuré l’accueil des participants, l’accompagnement des groupes durant cette journée technique.

Dans bien des exploitations agricoles, les effets du changement climatique se font de plus en plus ressentir. Face à ces changements, maintenir ou améliorer la fertilité de son sol est crucial pour garantir la productivité de son exploitation.

Des professionnels, des agriculteurs, des conseillers, des techniciens, des enseignants, des représentants des administrations (DDT, conseil régional, conseil départemental) ainsi que plusieurs classes (1ère BAC Pro, BTS ACD, BTS ACSE) ont participé cette journée.

La journée a débuté par la présentation de l’EPLEFPA par Pierre Botheron directeur de Lycée, et la présentation du projet CASDAR ACEC avec ses objectifs, ses enjeux, les partenaires, les résultats attendus, les actions déjà réalisées par Fleur Meynier co-animatrice Bergerie nationale de Rambouillet.

Trois ateliers étaient organisés et proposés le matin aux participants répartis en trois groupes : réalisation de mini profil de sol 3D, échanges sur la fertilité des sols, visite de l’exploitation du lycée.

Info-Chalon a suivi un groupe qui a commencé par assister à la réalisation de mini-profils 3D par Christian Barneoud, pédologue. Une énorme motte de terre d’environ 60 à 80 cm d’épaisseur a été prélevée avec un engin afin d’étudier et apprendre à regarder le sol, les différentes couches, la structure, le vivant qui sont des indicateurs importants sur la qualité et l’état du sol pour savoir comment réagir et agir.

Un deuxième atelier piloté par Alexandre Lachmann et Fabrice Thomas était très ciblé sur la fertilité des sols.

Ils ont expliqué les différents types de fertilités du sol en commençant par la fertilité physique, résultat du travail mécanique du sol et l’évolution des moyens et des méthodes utilisées (labour, déchaumage sans labour, etc…), l’adaptabilité en fonction du climat.

La fertilité chimique, l’apport de compost, les résultats après un certain temps et l’impact sur les cultures et le sol.

La fertilité biologique qui est l’équilibre du ratio entre dégradation et stabilisation de la matière organique.

Les trois fertilités des sols sont nécessaires. C’est la capacité d'un sol à répondre aux besoins physiques, chimiques et biologiques nécessaires à la croissance des plantes.

Le troisième atelier était la visite du site du Lycée de Fontaines.

L’après-midi était consacrée à des échanges en salle, avec dans un premier temps une table ronde sur les enjeux eau et sol animé par Samuel Bruley, directeur adjoint, qui a permis de croiser les regards d’intervenants d’horizons différents (Marc Labulle élu local, Lionel Borey agriculteur, Stéphane Dewever agence de l’eau) suivi par un atelier participatif pour identifier des perspectives d’actions à l’échelle du territoire sur la thématique de la préservation des sols dans un contexte de changement climatique.

Des échanges tout au long de la journée sur un sujet qui nous concerne tous et dont l’enjeu est capital pour l’alimentation de demain et les générations futures.

La finalité de ce projet vise à outiller enseignants, formateurs et conseillers agricoles à l’accompagnement de la conception de systèmes agroécologiques robustes face aux aléas climatiques en remettant le sol au cœur des raisonnements agronomiques et économiques.

C.Cléaux