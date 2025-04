« Soigne tes droits » Journée européenne de vos droits en santé : à la rencontre des RU !

Et si on parlait des droits en santé ? Ça tombe bien : le 18 avril, date de la Journée européenne de vos droits en santé (JEDS), se profile !

Dans toutes les régions, France Assos Santé est mobilisée pour échanger autour des droits des usagers et des patients. Une occasion en or d’aller à la rencontre des bénévoles qui défendent vos droits, les représentants des usagers.

Point d’orgue de « Soigne tes droits ! », le nouveau rendez-vous de France Assos Santé, la Journée européenne de vos droits en santé (JEDS) qui se tiendra le 18 avril prochain. L’information sur les droits des usagers du système de santé ne connaît évidemment pas de saison, mais c’est incontestablement le moment privilégié pour en faire la promotion à grande échelle, le Jour J, mais aussi durant les trois à quatre semaines suivantes.

Dans tous les territoires français, les délégations régionales de France Assos Santé et leurs réseaux associatifs respectifs sont sur tous les fronts pour parler des droits des usagers. C’est l’occasion d’échanger avec le public et les professionnels de santé, dans les établissements où nombre de manifestations sont coorganisées par les représentants des usagers (RU) qui y sont engagés. Et d’ailleurs, c’est souvent aussi l’occasion pour les RU et le personnel hospitalier de se rencontrer en dehors du cadre officiel, et pour le public de faire connaissance avec les représentants des usagers de manière moins formelle.

Une aubaine pour parfaire sa connaissance des droits en santé, en léger repli si l’on en croit le Baromètre 2025 des droits des personnes malades réalisé par l’Institut BVA Xsight pour France Assos Santé et publié le 31 mars dernier. Certains ont même plongé, à l’instar du droit à engager un recours pour une indemnisation en cas de problème grave lié aux soins : en 2024, les personnes sondées étaient 57 % à en avoir entendu parler, contre 47 % aujourd’hui, soit 10 points de moins en un an.

En première ligne dans ce cas de figure, mais dans bien d’autres aussi, les RU sont tout indiqués pour vous éclairer sur l’ensemble de vos droits en tant qu’usagers du système de santé et, au-delà, sur le fonctionnement de la représentation des usagers au sein de l’établissement, dont ils sont les acteurs et garants. Encore faut-il le savoir. C’est précisément l’objet des événements en lien avec la JEDS : mettre des noms, des visages sur celles et ceux qui veillent au respect de vos droits.

D’après le baromètre 2025, quand les usagers connaissent leurs droits et en font usage, ils jugent leur application satisfaisante. Preuve, s’il en fallait une, que les droits en santé gagnent à être connus.

Et comme chaque année, les délégations rivalisent d’imagination pour diversifier les supports mis à la disposition du public. Parmi les nouveautés de l’édition 2025, citons le cahier de coloriage autour de la charte européenne des droits de l’enfant hospitalisé, une frise des droits ou encore un set de table à diffuser tant sur le plateau des patients qu’à la cantine réservée aux personnels de l’établissement de santé. Autant d’outils à retrouver sur les stands tenus par les RU et bénévoles associatifs, avec les classiques marque-pages, quiz et fiches thématiques.

Pour retrouver l’ensemble des actions menées dans la région qui vous intéresse, rendez-vous sur la carte de France interactive, dédiée à la JEDS 2025.