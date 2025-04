LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Le NPA appelle au soutien de la candidature Kouriche-Saley

Le 7 mars dernier, le Conseil Constitutionnel a invalidé les résultats des élections législatives de la 5ème circonscription de Saône et Loire. Voilà une nouvelle opportunité de progresser face aux ennemis de notre camp social !

Pour ce qui concerne le NPA-L’Anticapitaliste, malgré certains désaccords avec les forces en présence, et sans renier notre projet éco socialiste, et internationaliste, nous respectons les accords électoraux de 2024, et défendons le programme du NFP.

Nous, NPA-A Bourgogne, nous engageons de nouveau pleinement et avec enthousiasme dans cette campagne avec le NFP de la 5ème circonscription de Saône et Loire, sa candidate Fatima Kouriche, et son suppléant Damien Saley.

Face à l’extrême droite et à Macron, il est temps que se mobilisent toutes celles et ceux qui subissent l'exploitation capitalise au quotidien, le racisme, l'islamophobie et les violences policières, le sexisme et les LGBTIphobies, toutes celles et ceux qui veulent en finir avec le libéralisme et avec la menace fasciste. C'est grâce à l'unité des Gauches que nous pourrons vaincre l’extrême droite.

Les 18 et 25 mai prochain, contre l'offensive réactionnaire, autoritaire, libérale et raciste, une seule solution, l'unité dans les urnes et dans la rue !

Le NPA L’anticapitaliste, comité de Bourgogne.