Commémoration du génocide arménien de 1915 à Chalon-sur-Saône : «Parce que la mémoire ne doit jamais s'effacer»

Comme chaque année, une cérémonie commémorative du génocide qui a causé la mort de 1,5 million Arméniens d'Asie mineure, citoyens de l'Empire ottoman, assassinés sur ordre du Comité central du parti Union et Progrès (İttiḥād ve Teraḳḳī Fırḳası), entre 1915 et 1917, est organisée à Chalon-sur-Saône, pour ne pas oublier et continuer la lutte pour la survie de l'Arménie et sa culture.

À Chalon-sur-Saône, la cérémonie qui marque les 110 ans du génocide arménien de 1915 s'est déroulée ce jeudi 24 avril 2025 en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Francine Chopard, la conseillère régionale, représentant Marie-Guite Dufay, la présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, et Sébastien Martin, le président du Grand Chalon et 1er vice-président du Conseil départemental de Saône-et-Loire représentant André Accary, le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire.

Au terme du traditionnel dépôt de gerbes en hommage aux victimes, symbolisant l'unité et la détermination collective à ne jamais oublier, et le salut aux autorités, les porte-drapeaux, sous la coordination de Bruno Camuzat, le président président de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) — section 712 Guy de Combaud-Roquebrune —, ont quitté les lieux.

À l'issue de la cérémonie, un verre de l'amitié a été servi dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville. L'occasion pour le maire de souligner l'exemplarité de la communauté arménienne du Chalonnais et pour un chœur d'enfants chalonnais d'origine arménienne de reprendre «Pour toi Arménie», une chanson caritative de 1989 écrite par Charles Aznavour et composée par Georges Garvarentz, écrite en solidarité avec l'Arménie qui avait vécu un important tremblement de terre le 7 décembre 1988.

Les enfants ont également entonné Mer Hayrenik (Notre Patrie en arménien) et la Marseillaise, les hymnes d'Arménie et de France.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati