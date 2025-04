LEGISLATIVES - 5e circonscription de Saône et Loire - Mercredi 30 avril : Fatima Kouriche vous invite à une réunion publique à Moroges

L’équipe de campagne du Nouveau Front Populaire menée par Fatima Kouriche (candidate) et Damien Saley (suppléant) vous invite à une réunion publique pour l’élection législative partielle de la 5e circonscription de Saône-et-Loire.

Cette réunion aura lieu à la salle des Fêtes de Moroges ce mercredi 30 avril à 19h.

Les thèmes principaux de cette réunion seront la vie en ruralité et l’agriculture avec des intervenants spécialisés comme Catherine Couturier, députée LFI de la Creuse (2022-2024), Vivien Bourgeon, agronome et membre d’Ingénieurs sans frontières et un représentant de l’agriculture paysanne de Saône-et-Loire.



Le verre de l’amitié (peut-être même deux !) sera servi après la réunion.

Fatima Kouriche

Candidate NFP-LFI pour la 5e circonscription de Saône-et-Loire – élection des 18 et 25 mai