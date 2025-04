AVIS DE DECES - Monsieur Jacques COMOLO

OSLON



Marina, son épouse ;

Maxime et Marine, et Laurie, ses enfants ;

Mya, sa petite fille ;

ainsi que toute sa famille

et ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de



Monsieur Jacques COMOLO

survenu à l'aube de ses 62 ans.

Ses obsèques auront lieu le mardi 29 avril 2025 à 9h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Jacques repose au funérarium Paccaud de Saint-Marcel.

Des dons seront possibles lors de la cérémonie au profit du centre de cancérologie Léon Bérard de Lyon.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.