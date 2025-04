EUROCUP - Petite finale ELAN 63 – PADOVA (I) 53 L’Elan Chalon sur le podium

En match de poule vendredi, Padova avait posé quelques problèmes à nos représentants qui avaient dû leur salut qu’à une ultime réaction dans le dernier quart temps. Face aux »petits » éléments adverses, véritables mobylettes, la défense se devait d’être sans concession aucune dans cette petite finale.

Une fois de plus, ce ne fut pas le cas, les Chalonnais, semblant amorphes, tardant à se mettre en mode compétition, et laissant ainsi Padova prendre le dessus (12/8 à la 10ème)

Une première égalisation à 12/12 (4ème) remit les Chalonnais quelque peu en selle, mais qui se montraient toujours en grande difficulté pour avoir accès à la raquette adverse. Manque de lucidité, peur au ventre, toujours est-il qu’à cause de remontées de balles laborieuses, d’absence de solutions, de passes mal assurées, Padova en profitait encore pour garder la main sur le match, et s’assurer six longueurs d’avance à 2’20 de la pause (17/23). Dahmani et ses coéquipiers relevaient enfin la tête et un tir primé de Bayle, leur permettait de reprendre contact (26/27)

Le discours de la coach à la pause se montrait sans ambages « Ce que l’on a fait jusque là ne me plaît pas du tout. Rentrez dans l’intensité, montrez de l’énergie,

Diouf déterminant

Reçu 5/5. La reprise s’avéra de meilleure facture. Et une grande partie du mérite revint à Youssoupha Diouf dont l’entrée fut de très bonne facture avec 12 points sur les 16 réussis par son équipe.

42/42 à la fin du troisième quart, le balle était remise au centre avant l’ultime période.Il suffisait de soigner le repli défensif pour que le basket devienne plus propre pour les Chalonnais. Et ce fut le cas, avec une adresse retrouvée, à l’image de Boughania jusque là timoré, et toujours de Diouf, tout cela concrétisé par un 8/0 qui permit d’envisager la suite avec optimisme. A 2 mn du terme, l’Elan accusait dix longueurs d’avance, Bayle et Gabranovs faisaient le boulot et Chalon s’imposait 63/53.

Une belle troisième place européenne qui concluait un week-end où les émotions firent le yo-yo. De la nette victoire du premier match, à la désillusion de la demi-finale contre les Espagnols, en passant par des sueurs froides mais aussi de saines réactions dans l’adversité, l’Elan peut être fier. Ce d’autant qu’il est tombé en demi-finale face aux Espagnols de Malaga qui seront titrés, forts de leur victoire en finale face à Reggio de Calabre (81/67).

A Yalova, petite finale de l’Eurocup 3 Elan Chalon 63- Padova (I) 53 (8/12, 14/19, 16/15,11/21)

Elan : Bayle 9, Challat 4, Diouf 16, Dahmani 10 Aboud , Boughania 10, Gabranovs 14.

Padova : Bargo 6, Foffano 7, Rahouari 6, Benedetti 9, Dasilva Pelizari 10, Gamri 15,