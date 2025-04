Agora Espace : quand la passion de l’événementiel rencontre l’innovation au service des entreprises

À Paray-le-Monial, un lieu pas tout à fait comme les autres : Agora Espace. Derrière ce projet ambitieux, quatre passionnés – Yves Grillet, Guillaume Thévenet, Lionel Torossian et Jean-Pierre Bouillot – qui partagent une vision moderne et profondément humaine de l’événementiel et de la communication d’entreprise.

Un lieu emblématique réinventé

Installé dans l’ancien Cinéma L’Empire, Agora Espace a su métamorphoser ce site historique en un espace polyvalent, innovant et chaleureux. L’ambition des fondateurs : proposer un cadre unique où les idées prennent vie et où les rencontres professionnelles s’épanouissent dans une atmosphère conviviale et stimulante.

Des services pensés pour l’entreprise moderne

L’offre d’Agora Espace s’articule autour de quatre pôles complémentaires :

: Organisation d’événements sur mesure pour entreprises et particuliers, avec une salle équipée pour conférences, spectacles ou réceptions. Media : Régie publicitaire proposant la diffusion de spots dynamiques sur écrans mobiles (Chalon, Montceau-les-Mines…).

TV : Réalisation de reportages et interviews sur mesure pour valoriser les savoir-faire des entreprises locales et régionales.

LED : Vente et installation d’écrans LED sur mesure pour booster la visibilité.

Cette approche globale permet d’accompagner chaque client dans sa stratégie de communication, en lui offrant des solutions clés en main, modernes et personnalisées.

Des infrastructures à la hauteur des ambitions

Avec sa salle de conférence équipée de 200 places assises, dotée d’un grand écran LED, de dispositifs de sonorisation et de lumières dernier cri, Agora Espace se positionne comme un écrin idéal pour accueillir tous types d’événements professionnels et culturels.

Une philosophie axée sur l’humain

Au-delà de la qualité de ses infrastructures, ce qui distingue Agora Espace, c’est l’esprit qui anime ses équipes. Yves, Guillaume, Lionel et Jean-Pierre ont souhaité faire de ce lieu un vecteur de partage, d’échange et de croissance pour les entreprises. Leur volonté se traduit également par la création du Club Agora, un réseau d’entrepreneurs rassemblés autour d’ateliers, de débats, d’animations thématiques et de rencontres inspirantes.

Un partenaire de confiance

Faire appel à Agora Espace, c’est choisir bien plus qu’un prestataire : c’est s’associer à une équipe dévouée, imaginative et professionnelle qui vous accompagne dans la réussite de vos projets, quels qu’ils soient : séminaire, conférence, réception, lancement de produit ou événement grand public.