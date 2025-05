AVIS DE DECES - Madame Georgette BONIN née GRILLOT

SAINT-MARCEL - DAMPIERRE-EN-BRESSE



Joël et Carole Bonin,

Christelle et Patrick Gimenez,

ses enfants ;

Manon et Alexis, Amandine, Laura, ses petites-filles ;

Noa, son arrière-petit-fils ;

les familles BONIN et GRILLOT,

ses sœurs et frères ;

ses belles-sœurs

et beaux-frères ;

ses nièces et neveux ;

ses cousines et cousins,

ont la tristesse de vous faire part du décès de



Madame Georgette BONIN

née GRILLOT

survenu à l'âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 9 mai 2025 à

14 heures en l'église de Saint-Marcel.

Georgette repose au funérarium Paccaud de Saint-Marcel.

La famille tient à remercier chaleureusement l'association « les petits-fils » pour leur accompagnement quotidien et leur bienveillance.

Fleurs naturelles uniquement.

Une pensée pour

Guy

son fils

décédé en 2013,

et

Robert

son époux,

décédé en 2024.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.