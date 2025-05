AVIS DE DECES - Madame Chantal FOURGEOT née VANDROUX

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Denis FOURGEOT, son époux ;

Nathalie et Franck RICHARD,

Maryline FOURGEOT

et Philippe PITTARI,

ses filles et leurs conjoints ;

Clara et Melvil,

ses petits-enfants ;

Maryse, Nicole et Maïté,

ses sœurs ;

Pierre, son frère ;

et toute la famille,

ont l'immense douleur et tristesse de vous faire part du décès de



Madame Chantal FOURGEOT

née VANDROUX

survenu le 30 avril 2025 à l'âge de 76 ans.

La cérémonie se déroulera le mercredi 7 mai 2025 à 15h15 au crématorium de Crissey.

Chantal repose à la chambre funéraire MANSUY à Dracy-le-Fort.

Ni fleurs, ni plaques mais des dons au profit de la recherche contre la maladie d'alzheimer.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.