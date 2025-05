Aérométal prend ses marques dans ses nouveaux locaux sur SaôneOr

La première pierre avait été posée en avril dernier... En moins d'un an, le spécialiste de la valorisation des aciers inoxydables a pris les commandes de son nouveau navire. Des locaux multipliés par deux, en comparaison à ceux anciennement occupés à Gergy, et une professionnalisation accrue. Avec un investissement de 10 millions d'euros, Clarisse Maillet et son associé Davy Beloeil ont frappé fort avec leurs nouveaux locaux, dont l'inauguration est prévue pour début juin. Un site industriel, imaginé par Kéops, spécialiste des bâtiments industriels, en liens étroits avec toute l'équipe d'Aérométal. Economie d'énergie, économie d'eau, le bâtiment flambant neuf est un vrai plongeon dans le futur conjugé au présent. L'occasion pour info-chalon.com de saluer Clarisse Maillet pour cette petite visite en avant-première, rien que pour nous (pour les photos, il vous faudra attendre l'inauguration officielle).

Laurent GUILLAUMÉ