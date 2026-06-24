Mea culpa... mea maxima culpa !

Un compte-rendu d'un événement organisé sur l'agglomération chalonnaise, adressé par l'association organisatrice, avec photos, a suscité un certain nombre de commentaires sur nos réseaux sociaux ce mardi. Il s'avère que les photos utilisées et adressées par l'association en question, ne faisaient aucune mention de l'auteur des clichés. Légitimement, l'auteur des clichés s'est fendu d'un commentaire mettant en cause quelque peu notre professionnalisme .. alors qu'un petit message via le mail que vous connaissez tous - [email protected] - aurait très vite compensé la maladresse tant de l'association que de la notre, faute d'avoir insisté sur l'origine des clichés.

Avec près de 700 articles publiés par nos soins chaque mois, un grand nombre émane des clubs et associations, souhaitant profiter de notre outil, pour valoriser leurs actions et résultats. Des contributions de la part des clubs et associations sur lesquelles nous n'exercons pas assez de vigilance, sur la propriété intellectuelle des clichés souvent adressés.

Un code de la propriété intellectuelle sur lequel nous essayons d'être très vigilants, malgré des apparences trompeuses, même si parfois à travers des mailles de notre filet, deux ou trois anguilles se faufilent. L'ensemble des correspondants de presse d'info-chalon par lesquels vous passez, ont été également informés de la démarche et vous sollicIterons de manière plus aïgue sur ce sujet.

Si vous êtes clubs et associations, si vous nous adressez régulièrement des infos et photos, il vous sera demandé désormais systématiquement l'origine des clichés et la mention des auteurs, afin de respecter dans chacun dans son travail ou sa passion.

Si vous êtes clubs et associations, et vous sollicitez des photographes, n'hésitez pas à les aborder afin de clarifier exactement leurs interventions en tant que photographe et l'usage que vous ferez des clichés.

Mea culpa à Christian...

Laurent GUILLAUMÉ