A Gueugnon, Dominique Lotte tire la sonnette d'alarme sur la situation préoccupante de l'Arroux

Au mois de juin, le niveau de l’Arroux est déjà très bas, comparable à celui observé en septembre 2019. Dans le même temps, notre consommation d’eau dépasse les niveaux habituels, avec près de 1800 m3 consommés par jour. Cette hausse s’explique notamment par le remplissage des piscines, l’arrosage des jardins ainsi que les usages quotidiens.



Cette consommation est particulièrement importante alors que l’été ne fait que commencer. Si les fortes chaleurs annoncées se confirment, nous pourrions être confrontés à des difficultés d’approvisionnement et être amenés à envisager des restrictions, voire des coupures d’eau.



Afin d’éviter une telle situation, il est indispensable de réduire sa consommation. En 2019, grâce aux efforts de tous, nous étions parvenus à ramener la consommation à 850 m³ par jour.



La collectivité prend également sa part de responsabilité en réduisant ses propres usages. L’arrosage des massifs fleuris est interrompu et les trois fontaines de la commune sont arrêtées. Seuls les arbres plantés depuis moins de trois ans continueront à être arrosés afin d’assurer leur bonne reprise et leur pérennité.



Le maire appelle chacun à prendre conscience de la nécessité d’économiser l’eau. Plus nous agirons rapidement et collectivement, plus nous limiterons les conséquences d’une éventuelle pénurie au cours des prochaines semaines.