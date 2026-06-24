AVIS DE DECES - Monsieur Daniel BIDAULT

GIVRY - MOROGES - MONTCHANIN - SAINTE-HÉLÈNE - SAINT-MICAUD



Liliane BIDAULT, son épouse ;

Nadine et Dominique BERTHELARD, sa fille et son gendre ;

Frédéric et Gaëlle BIDAULT,

son fils et sa belle-fille ;

ses petits-enfants et

arrière-petites-filles ;

Eliane et Michel TRICOT,

sa sœur, son beau-frère et leurs enfants ;

les familles VENOT, GILOT, BEAULIEU,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel BIDAULT

survenu le dimanche 21 juin 2026, à l'âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 29 juin 2026 à 10 heures en l'église de Givry.

Daniel repose à la chambre funéraire Mansuy de Buxy jusqu'à vendredi.

Fleurs naturelles et plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.