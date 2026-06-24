Givry
AVIS DE DECES - Monsieur Daniel BIDAULT
Publié le 24 Juin 2026 à 06h40
GIVRY - MOROGES - MONTCHANIN - SAINTE-HÉLÈNE - SAINT-MICAUD
Liliane BIDAULT, son épouse ;
Nadine et Dominique BERTHELARD, sa fille et son gendre ;
Frédéric et Gaëlle BIDAULT,
son fils et sa belle-fille ;
ses petits-enfants et
arrière-petites-filles ;
Eliane et Michel TRICOT,
sa sœur, son beau-frère et leurs enfants ;
les familles VENOT, GILOT, BEAULIEU,
ont la tristesse de vous faire part du décès de
Monsieur Daniel BIDAULT
survenu le dimanche 21 juin 2026, à l'âge de 86 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 29 juin 2026 à 10 heures en l'église de Givry.
Daniel repose à la chambre funéraire Mansuy de Buxy jusqu'à vendredi.
Fleurs naturelles et plaques.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.
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