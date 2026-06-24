Givry

AVIS DE DECES - Monsieur Daniel BIDAULT

Publié le 24 Juin 2026 à 06h40

 GIVRY - MOROGES - MONTCHANIN - SAINTE-HÉLÈNE - SAINT-MICAUD


Liliane BIDAULT, son épouse ; 
Nadine et Dominique BERTHELARD, sa fille et son gendre ; 
Frédéric et Gaëlle BIDAULT, 
son fils et sa belle-fille ; 
ses petits-enfants et 
arrière-petites-filles ;
Eliane et Michel TRICOT, 
sa sœur, son beau-frère et leurs enfants ; 
les familles VENOT, GILOT, BEAULIEU,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel BIDAULT
survenu le dimanche 21 juin 2026, à l'âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 29 juin 2026 à 10 heures en l'église de Givry.

Daniel repose à la chambre funéraire Mansuy de Buxy jusqu'à vendredi. 
Fleurs naturelles et plaques. 
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.