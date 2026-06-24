Côte chalonnnaise

AVIS DE DECES - Monsieur Serge CULLOT

Publié le 24 Juin 2026 à 06h41

 SAINT-DÉSERT
Ses enfants ; 
ses petits-enfants 
et arrière-petits-enfants ; 
ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Serge CULLOT
survenu le 20 juin 2026, 
à l'âge de 99 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 26 juin 2026, à 10 heures en l'église de Saint Désert.


Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.