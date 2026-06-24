AVIS DE DECES - Monsieur Serge CULLOT

SAINT-DÉSERT

Ses enfants ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Serge CULLOT

survenu le 20 juin 2026,

à l'âge de 99 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 26 juin 2026, à 10 heures en l'église de Saint Désert.



Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.