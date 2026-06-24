Côte chalonnnaise
AVIS DE DECES - Monsieur Serge CULLOT
Publié le 24 Juin 2026 à 06h41
SAINT-DÉSERT
Ses enfants ;
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;
ainsi que toute la famille,
ont la tristesse de vous faire part du décès de
Monsieur Serge CULLOT
survenu le 20 juin 2026,
à l'âge de 99 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 26 juin 2026, à 10 heures en l'église de Saint Désert.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
ADEDIS, Association des Entreprises du Domaine Industriel SaôneOr, a soufflé ses 10 bougies dans la belle humeur
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