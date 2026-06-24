Saint-Marcel

AVIS DE DECES - Monsieur Raymond EUVRARD

Publié le 24 Juin 2026 à 06h44

 SAINT-MARCEL - CHALON-SUR-SAÔNE


Bernadette, son épouse ; 
Patrick et Colette, 
Corinne et Vincent, Carole, 
ses enfants ; 
Elodie et Cyrille, Tom, 
ses petits-enfants ; 
Charlotte, Antonin, 
ses arrière-petits-enfants ; 
et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Raymond EUVRARD
survenu à l'âge de 85 ans.

Ses obsèques seront célébrées lundi 29 juin à 10 heures en l'église de Saint-Marcel suivies de la crémation. 
Raymond repose à la chambre funéraire du Pranet à Ouroux-sur-Saône. 
Fleurs naturelles seulement. 
La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.