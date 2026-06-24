AVIS DE DECES - Monsieur Raymond EUVRARD

SAINT-MARCEL - CHALON-SUR-SAÔNE



Bernadette, son épouse ;

Patrick et Colette,

Corinne et Vincent, Carole,

ses enfants ;

Elodie et Cyrille, Tom,

ses petits-enfants ;

Charlotte, Antonin,

ses arrière-petits-enfants ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Raymond EUVRARD

survenu à l'âge de 85 ans.

Ses obsèques seront célébrées lundi 29 juin à 10 heures en l'église de Saint-Marcel suivies de la crémation.

Raymond repose à la chambre funéraire du Pranet à Ouroux-sur-Saône.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.