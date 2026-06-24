AVIS DE DECES - Madame Christiane Marguerite MARECHAL née PETITJEAN

CHALON-SUR-SAÔNE - FONTAINES



Jason, Athénaïs MARECHAL ; ses petits-enfants ; Denise DELPHIN ; sa sœur ; Christian HUOT ;

son compagnon ;

ses neveux et nièces et amis,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Christiane Marguerite MARECHAL née PETIT JEAN

survenu à l'âge de 75 ans.

Les obsèques seront célébrées le vendredi 26 juin, à 14h30, en l'église sacré Cœur de

Chalon-sur-Saône.

Une pensée pour

Daniel, Sébastien et Angélique

Ni fleurs ni plaques.