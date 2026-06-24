Saint-Marcel

AVIS DE DECES - Madame Christiane Marguerite MARECHAL née PETITJEAN

Publié le 24 Juin 2026 à 06h45

 CHALON-SUR-SAÔNE - FONTAINES


Jason, Athénaïs MARECHAL ; ses petits-enfants ; Denise DELPHIN ; sa sœur ; Christian HUOT ;
son compagnon ; 
ses neveux et nièces et amis,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Christiane Marguerite MARECHAL née PETIT JEAN
survenu à l'âge de 75 ans.

Les obsèques seront célébrées le vendredi 26 juin, à 14h30, en l'église sacré Cœur de 
Chalon-sur-Saône.

Une pensée pour

Daniel, Sébastien et Angélique
Ni fleurs ni plaques.