Epervans

AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Claude VINCENT

Publié le 24 Juin 2026 à 06h46

 ÉPERVANS - SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN - CHÂTENOY-LE-ROYAL


Annie,
son épouse ;
David et Christelle,
Sébastien et Cécile,
ses fils et belles-filles ;
Léane, Coleen, Lenny, Candice,
ses petits-enfants ;
ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude VINCENT
dit « Guy »
Retraité de Saint-Gobain
survenu à l'aube de ses 79 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 1er juillet 2026 
à 10 heures en l'église de Saint-Germain-du-Plain suivies de la crémation au crématorium de Crissey à 13h30.
Ni plaques, ni fleurs mais une urne sera à votre disposition pour recevoir vos dons au profit de la lutte contre la maladie de parkinson.
La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.