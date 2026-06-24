AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Claude VINCENT

ÉPERVANS - SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN - CHÂTENOY-LE-ROYAL



Annie,

son épouse ;

David et Christelle,

Sébastien et Cécile,

ses fils et belles-filles ;

Léane, Coleen, Lenny, Candice,

ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude VINCENT

dit « Guy »

Retraité de Saint-Gobain

survenu à l'aube de ses 79 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 1er juillet 2026

à 10 heures en l'église de Saint-Germain-du-Plain suivies de la crémation au crématorium de Crissey à 13h30.

Ni plaques, ni fleurs mais une urne sera à votre disposition pour recevoir vos dons au profit de la lutte contre la maladie de parkinson.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.