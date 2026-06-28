AVIS DE DECES - Monsieur Claude JARDY

CHALON-SUR-SAÔNE



Monique, son épouse ;

Corinne, Hervé et Geneviève, Mireille et Philippe, ses enfants ;

ses petites-filles ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Claude JARDY

survenu le jeudi 25 juin 2026,

à l'âge de 94 ans.

Selon ses volontés, ses obsèques suivies de sa crémation, seront célébrées civilement, jeudi 2 juillet 2026, à 17h15, au crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Claude a rejoint son frère,

Alain,

et sa belle-sœur,

Marie-Thérèse.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.