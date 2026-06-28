Chalon /autour de Chalon

AVIS DE DECES - Monsieur Claude JARDY

Publié le 28 Juin 2026 à 10h13

 CHALON-SUR-SAÔNE


Monique, son épouse ;
Corinne, Hervé et Geneviève, Mireille et Philippe, ses enfants ;
ses petites-filles ;
ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Claude JARDY
survenu le jeudi 25 juin 2026, 
à l'âge de 94 ans.

Selon ses volontés, ses obsèques suivies de sa crémation, seront célébrées civilement, jeudi 2 juillet 2026, à 17h15, au crématorium de Crissey.
Ni fleurs, ni plaques.
Claude a rejoint son frère,
Alain,
et sa belle-sœur,
Marie-Thérèse.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.