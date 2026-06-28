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MONTGOLFIADES CHALON - Un lever dominical magistral

Publié le 28 Juin 2026 à 11h43

MONTGOLFIADES CHALON - Un lever dominical magistral

Merci à Gérard Boscher pour ce cliché extraordinaire pris ce dimanche matin alors que le vol de montgolfières prenait de l'altitude depuis la prairie Saint-Nicolas 