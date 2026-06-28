AVIS DE DECES - Monsieur Christophe MASNADA

CHALON-SUR-SAÔNE - PIERRE-DE-BRESSE



La famille LEGER, MASNADA, DORIER,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Christophe MASNADA

survenu le dimanche 21 juin 2026, à l'âge de 52 ans.

Un moment de recueillement aura lieu au jardin du souvenir, au cimetière de Pierre-de-Bresse le mardi 30 juin 2026 à 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.