Nord de l'agglomération

AVIS DE DECES - Madame Andrée REJENET née MONIN

Publié le 28 Juin 2026 à 10h14

 SASSENAY


Son fils Michel et son épouse Christine, sa fille Edith ;
ses petits-enfants Julien, Anne, Ludivine ;
ses cinq arrière-petits-enfants,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Andrée REJENET née MONIN
survenu le mardi 23 juin 2026, 
à l'âge de 93 ans.

Les funérailles auront lieu le mercredi 1er juillet, à 11 heures, crématorium de Bourgogne de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.