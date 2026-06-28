AVIS DE DECES - Madame Andrée REJENET née MONIN

SASSENAY



Son fils Michel et son épouse Christine, sa fille Edith ;

ses petits-enfants Julien, Anne, Ludivine ;

ses cinq arrière-petits-enfants,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame Andrée REJENET née MONIN

survenu le mardi 23 juin 2026,

à l'âge de 93 ans.

Les funérailles auront lieu le mercredi 1er juillet, à 11 heures, crématorium de Bourgogne de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.