AVIS DE DECES - Monsieur Alain RIVOIRE

DEMIGNY



Sergent Chef de Réserve

Vincent son fils et Audrey son épouse, Julia sa petite-fille ;

toute la famille ;

les amis,

ont le profond chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Alain RIVOIRE

survenu le mardi 23 juin 2026, à l'âge de 72 ans.

La cérémonie d'adieu aura lieu le jeudi 2 juillet, à 11 heures, au crématorium de Bourgogne à Crissey.

Ni fleurs ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.