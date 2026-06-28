Nord de l'agglomération
AVIS DE DECES - Monsieur Alain RIVOIRE
Publié le 28 Juin 2026 à 10h15
DEMIGNY
Sergent Chef de Réserve
Vincent son fils et Audrey son épouse, Julia sa petite-fille ;
toute la famille ;
les amis,
ont le profond chagrin de vous faire part du décès de
Monsieur Alain RIVOIRE
survenu le mardi 23 juin 2026, à l'âge de 72 ans.
La cérémonie d'adieu aura lieu le jeudi 2 juillet, à 11 heures, au crématorium de Bourgogne à Crissey.
Ni fleurs ni plaques.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
CANICULE - On a frôlé le 43°c ce 26 juin en Saône et Loire - Partout les records sont tombés
Risque de foudroiement élevé en Saône et Loire ce dimanche... avec les risques d'incendie en parallèle
CANICULE - La Saône et Loire repasse en vigilance orange à compter de 6h ... puis en jaune dans la même journée
Articles populaires
-
St Germain-sur-Plain : Le 5ème festival "Grand Air de Bresse" débute mercredi 1er juillet
-
Fluffy lui a montré le chemin : l’histoire d’Edmond et Rosalie, enfin adoptés
-
EPSM 71 - A Sevrey, la mise à mort de l'équithérapie, une goutte d'eau de trop pour soignants et patients
-
ORAGES - Pour lundi, la Saône et Loire devrait basculer
-
CANICULE - Ecoles fermées ou aménagées lundi et mardi - Le rectorat de Dijon annonce des mesures
-
Cifa mis en sécurité , un important incendie à Mercurey mobilise les soldats du feu
-
Belle initiative d’un supermarché en Bourgogne !
-
CANICULE - La Saône et Loire repasse en vigilance orange à compter de 6h ... puis en jaune dans la même journée
-
Des orages potentiellement violents attendus ce dimanche en Saône et Loire
-
Risque de foudroiement élevé en Saône et Loire ce dimanche... avec les risques d'incendie en parallèle
-
La Fête de la musique 2026 à Chalon-sur-Saône en images
-
Les risques de supercellules orageuses se confirment en Saône et Loire
-
Un super-Puma venu en soutien aux pompiers de Saône et Loire à Mercurey
-
Épisode de chaleur : Ayez les bons gestes ! La Ligue de Protection des Oiseaux rappelle les consignes à respecter
-
Chalon-sur-Saône a célébré sa troisième Pride dans un élan de fierté, de lutte et de solidarité
-
Fête de la Musique à Chalon-sur-Saône : non, l'événement n'est pas annulé
-
Canicule à Saint-Rémy : "Florence Plissonier donne des leçons aux habitants au lieu d'assumer ses responsabilités", s'insurgent les élus de la minorité municipale
-
Le docteur Zahia Haddad distinguée par la Légion d'honneur
-
A Givry, le bâtiment de l'ancien Crédit Agricole au coeur de nouvelles inquiétudes
-
Enseignement supérieur dans le Grand Chalon : Clément Mugnier lance une pétition pour une ambition à la hauteur du territoire
-
ESPACE NAUTIQUE DU GRAND CHALON - La date du 6 juillet confirmée officiellement
-
Un joli cadre pour danser et apprendre à danser… Ecole de danse 2 pour danser.