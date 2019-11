Pas à pas, un dispositif unique en Saône et Loire.. et c'est sur le Grand Chalon que ça se passe !

Depuis 2017, Grand Chalon, PMI et CAF ont repris le flambeau pour apporter aux futures familles les réponses indispensables. Les explications d'info-chalon.com.

Le dispositif qui avait trouvé toute sa place à Chalon sur Saône notamment, et piloté à l'époque par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône et Loire, avait été supprimé en 2015, mais s'était sans compter sur un réseau de professionnelles du secteur de la petite enfance pour reprendre le flambeau. Autour du réseau constitué par la Protection Maternelle et Infantile, la Caisse d'Allocations Familiales et le Grand Chalon sans oublier un réseau de sages femmes, le dispositif "pas à pas" a repris du poil de la bête afin de coller au plus près des inquiétudes des jeunes parents.

Une vraie caisse à outils à disposition

Grâce à l'énergie portée par l'équipe qui se réunit au Relais Les Enfants de Marguerite au 136 de l'Avenue Boucicaut, juste à côté du laboratoire d'analyses bien connu par les Chalonnais, c'est un guichet unique permettant d'apporter toutes les réponses aux familles. Mené en partenariat avec tous les professionnels de la périnatalité du Grand Chalon, le dispositif s'adresse aux parents à partir du 4e mois de grossesse et porte sur la grande interrogation qui traverse de nombreuses familles du "devenir parents".

Tout est passé en revue par les professionnels, permettant aux familles et surtout aux futures mamans de vivre leur grossesse en toute sérénité, dégagées de toutes les interrogations matérielles et administratives. "On est là pour rassurer au maximum, c'est notre objectif premier" rappelle Cloé Lama-Zanon, responsable de la structure petite-enfance de l'Avenue Boucicaut.

5 Réunions d'informations annoncées... et sans RDV

A noter sur vos agendas, le relais enfants-parents de l'Avenue Boucicaut vous attend de 18h à 20h les

26 novembre

21 janvier

24 mars

12 mai

30 juin

... et venez comme vous êtes.. sans rendez-vous !

Laurent Guillaumé