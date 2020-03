Retour en images sur le Championnat de K1, K1 RL et Pancrace de Bourgogne Franche-Comté au Dojo de Saint-Marcel (1/2)

Dimanche, le Dojo de Saint-Marcel accueillait le Championnat de K1, K1 RL et Pancrace de Bourgogne Franche-Comté. Retour en images avec Info Chalon.

Dimanche, pour la 1ère fois, le Dojo de Saint-Marcel accueillait le Championnat de K1, K1 RL et Pancrace de Bourgogne Franche-Comté.



Plus de 150 participants venus de tous les clubs de la région se sont rendus à cette manifestation qui fait guise de sélection pour le Championnat de France.



Cet événement majeur était organisé conjointement la Ligue Bourgogne Franche-Comté de Kick Boxing, Muay-Thaï et Disciplines Associées (LBFCKMDA), Chalon Sport Insertion jeunes et le Boxing Club San-Rémois de Driss Essabar.



Étaient également présents, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon en charge des équipements sportifs d'intérêts communautaires et du soutien aux activités sportives, Nathalie Couturier, adjointe au maire de Saint-Marcel en charge des sports, Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée aux relations avec le monde culturel et sportif, Jean-Françoi Kiecinski, adjoint au maire de Saint-Marcel chargé des affaires sociales, Philippe Finas, adjoint aux sports de la ville de Chalon-sur-Saône, et Pierre Carlot, conseiller municipal délégué aux sports, pour ne citer qu'eux.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati