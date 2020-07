QUALITE DE L'EAU - Après l'appel d'info-chalon.com, les témoignages affluent

Après avoir été sollicité par plusieurs dizaines d'habitants de Saint Jean de Vaux, l'article publié par info-chalon.com a suscité nombre de réactions.

"Merci d'en parler !", le nombre de cris du coeur de ce type là, s'est multiplié au fil des jours, suite à notre précédent article dans lequel nous évoquions la qualité de l'eau du robinet notamment à Saint Jean de Vaux. Sauf qu'au fil des heures, de nombreux témoignages ont afflué, au point que nous pouvons affirmer que la qualité de l'eau distribuée est loin de concerner exclusivement la petite commune de la Vallée des Vaux.

A Mellecey (voir photo), Cédric a tenu à nous montrer l'eau qui l'accompagne au quotidien.

A Fragnes/La Loyère, Emmanuelle a tenu à préciser les éléments suivants, "J'habite à Fragnes-La Loyère et je rencontre le même problème depuis le mois de mai 2020. Pour avoir échangé avec la Mairie et plusieurs habitants de ma commune, nous constatons tous le même problème. L'eau est trouble et orangée avec parfois des dépôts résiduels. Bizarrement certains jours la couleur de l'eau est plus transparente. Après avoir rempli deux fois de suite mon jacuzzi et ressorti des filtres orange, je me suis un peu plus penchée sur le problème, d'autant que nous consommons l'eau du robinet. Renseignement pris en mairie : aucun travaux sur la commune. On m'a conseillé d'appelé SUEZ (nouveau fournisseur de la commune depuis 2019) pour leur signaler le problème. Depuis mon signalement la semaine dernière, où un technicien devait intervenir en urgence pour une "purge", toujours le même problème ce matin, confirmé par d'autres habitants. Je tenais à vous apporter mon témoignage (même si l'eau n'est pas aussi orange que sur les photos de la vallée des Vaux) et peut être avoir un début d'explication que je n'arrive pas à obtenir via notre fournisseur d'eau".

A Rully, même son de cloche avec Sabrina, qui photo à l'appui évoque la qualité de l'eau de sa piscine.

Toujours à Mellecey, Florian précise " Je viens de lire votre article sur la qualité de l'eau dans la vallée des Vaux, j'habite à Mellecey et j'ai mis un filtre 20um il y a 2ans, je le changeais au début tous les 6 mois (ce qui est déjà élevé), aujourd'hui je dois le faire tous les 3 mois".

Plus loin sur le nord de l'agglomération, Didier, habitant de Sassenay témoigne lui aussi de la qualité de l'eau distribuée au robinet (photo).

Marie toujours à Rully se dit désabusée de baigner ses bébés dans cette eau (photo baignoire), "sans réponse du fournisseur".

Des témoignages qui émanent aussi de Mercurey, Lessard le National, Virey le Grand....

En attendant, sollicité par info-chalon.com, Vincent Bergeret, nouvellement installé dans ses fonctions de Vice-Président du Grand Chalon en charge de l'eau et assainissement, a souhaité réagir rapidement face au sujet. Il a aussitôt pris contact avec notamment les élus locaux ainsi que d'habitants de Saint Jean de Vaux afin de prendre la mesure de la tâche. Il est rappelé qu'il y 6 ans suite aux injonctions de l'Agence Régionale de Santé, le secteur de la Vallée des Vaux avait été refait à neuf, notamment la nouvelle canalisation sur Saint Jean via Saint Martin, Mellecey, Mercurey depuis le château d’eau de Fontaines.

"Une partie de ces canalisations a été changée, un programme pluriannuel est lancé pour continuer dans ce sens. L’entreprise GUINOT intervient sur la commune de Saint Martin pour le changement d’un linéaire relativement important de canalisations d’eau potable" précise Vincent Bergeret.

Selon les premières informations qui pourraient être à l'origine de ce trouble aquatique, "dans les canalisations les plus anciennes (en acier ou en fonte) le manganèse s’accroche très facilement aux parois au fil du temps, une accumulation «naturelle qui se produit» et il arrive que des plaques (lors de coupures, pour travaux ou de mises en pression, ou de pompage des pompiers) provoque un effet bélier et détache ces amas de manganèse pour aller au bout du réseau. Aujourd’hui les tuyaux d’alimentation sont exclusivement en plastique pour justement éviter ce phénomène d’accroche. Par contre du coup quand ça arrive en bout de distribution sur la commune de St Jean de Vaux, les habitants perçoivent les résidus".

"A court terme la régie du Grand Chalon va intervenir très régulièrement sur les 5 points de purges de la commune, dans un second temps l’idée est d’installer une sonde de turbidité en amont de la commune qui déclenche une alerte dès que les seuils deviennent inacceptables ( pour septembre si possible) qui permet de faire une purge avant que cela n’arrive chez les habitants".

N'hésitez pas à nous faire suivre vos témoignages afin de faire remonter aux services en charge du dossier !

Laurent Guillaumé