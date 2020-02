Arrêt du réacteur n°1 de la centrale de Fessenheim - Les précisions de Matignon

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arrêt du réacteur n°1 de la centrale de Fessenheim

EDF engagera samedi 22 février 2020 l’arrêt du réacteur n°1 de la centrale de Fessenheim, initiant l’arrêt complet de la centrale qui interviendra le 30 juin prochain.

Cet événement, annoncé et repoussé de manière récurrente par les précédents gouvernements, marque la concrétisation de l’engagement du Président de la République. Il constitue une première étape dans la stratégie énergétique de la France, qui vise un rééquilibrage progressif entre l’électricité d’origine nucléaire et l’électricité d’origine renouvelable tout en poursuivant la baisse des émissions de gaz à effet de serre issues de la production d’électricité grâce à la fermeture des centrales à charbon d’ici 2022.

Le Premier ministre salue l’esprit de responsabilité d’EDF et de ses organisations syndicales, mobilisés pour apporter le meilleur accompagnement social possible pour l’ensemble des salariés concernés. Il remercie les agents de la centrale qui préparent son arrêt avec rigueur et professionnalisme.

Le Gouvernement s’est engagé dès 2018 avec les élus locaux dans la préparation d’un projet de territoire pour l’avenir de Fessenheim, finalisé en février 2019. Le Premier ministre remercie les élus de leur engagement et renouvelle le soutien du Gouvernement à la pleine réalisation des actions de ce projet.