CONFINEMENT : SUEZ se mobilise pour assurer la continuité des services essentiels en région Bourgogne-Franche-Comté

La direction régionale fait le point sur ses différents services face à la propagation du virus Covid-19. Elle rappelle également aux usagers les bonnes pratiques à adopter dans la gestion de leurs déchets.

Le Groupe SUEZ a mis en place un dispositif de mobilisation mondiale pour garantir la continuité des services essentiels à la santé et à la qualité de vie des citoyens : la production et la distribution de l’eau potable, le traitement des eaux usées, la collecte et la gestion des déchets.



En région Bourgogne-Franche-Comté, l’ensemble des 1 200 collaborateurs SUEZ sont mobilisés pour assurer la salubrité publique, en collectant et en traitant régulièrement les déchets ménagers, en produisant et distribuant de l’eau potable à tous, et en assurant le traitement des eaux usées. Ces services accomplis au quotidien par les équipes sont essentiels à la qualité de vie des citoyens et à la protection sanitaire de chacun. Par ailleurs, toutes les activités non critiques ont été reportées, à l’exemple de certaines opérations de maintenance. En interne, le groupe a, depuis plus d’une semaine, eu un recours important au télétravail pour les fonctions support.



Concrètement, sur le terrain :

• Dans le secteur de la production et de la gestion de l’eau potable. Ce virus ne résiste pas aux procédés de désinfection en place sur nos usines de potabilisation (chlore, UV, ozone). Les scientifiques le confirment.

• Dans le secteur du traitement des eaux usées. Nous avons renforcé les mesures de protection du personnel sur nos exploitations (port de masque, de lunettes, de gants…) et reporté les opérations non indispensables à la continuité de service.

• Dans le secteur de la collecte et de la gestion des déchets. Nous appliquons les précautions d’usage (gants) dans la manipulation de ces déchets et à proximité d’aérosols/poussières (lunettes et autres équipements). Nous appliquons les protections habituelles dans la manipulation des déchets hospitaliers.



La santé et la sécurité des collaborateurs est une priorité pour le Groupe SUEZ qui a mis en place des mesures complémentaires afin de renforcer les précautions déjà existantes. Quelques exemples : les prises de postes et départs des collaborateurs sont échelonnés pour éviter de se croiser, les équipes sur site sont dédoublées et le télétravail est privilégié.



SUEZ invite également les usagers à prendre quelques précautions dans la gestion de leurs déchets afin de garantir la sécurité des équipes de collecte :

• Mettre les lingettes et mouchoirs dans des sacs fermés.

• Bien fermer les sacs et les disposer dans les bacs et conteneurs de collecte.

• Eviter les dépôts à côté des bacs et conteneurs.

• Nettoyer le bac ou conteneur en insistant sur le couvercle et les poignées.

• Préférer l’eau du robinet à l’eau en bouteille car elle est disponible directement chez vous et ne génère aucun déchet.



SUEZ conseille également aux citoyens de ne pas jeter ses déchets (lingettes, médicaments, protections hygiénique…) dans les toilettes ou les égouts afin de préserver les canalisations d’eaux usées, réduire le nombre d’interventions terrains des équipes et faciliter le fonctionnement des stations d’épuration.



Comme le souligne Marc Bonnieux, directeur régional Eau France de Suez : « Tous les collaborateurs du groupe SUEZ sont mobilisés, partout dans le monde et notamment dans notre région Bourgogne Franche-Comté. Cette crise est inédite et nous sommes tous engagés pour la continuité de service essentiels à la vie de nos concitoyens, C’est une grande responsabilité et nous avons besoin de la mobilisation de tous. Chaque geste compte. »





Communiqué de SUEZ