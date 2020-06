Poursuivant sa tournée des restaurants de Chalon et du Chalonnais Info Chalon fait une halte à « La Roseraie », tenu depuis sept ans par Céline et Richard Rothblez.

La brasserie-restaurant « La Roseraie » a rouvert ses portes en ce premier mardi de juin. Céline et Richard Rothblez attendaient ce moment depuis le 14 mars dernier. Plus de deux mois et demi de totale inactivité. Car, contrairement à beaucoup de leurs confrères durant le confinement, ils n’ont pas pu proposer des plats à emporter, leur établissement étant situé au cœur du parc de loisirs Saint-Nicolas. Une zone interdite d’accès.

Céline et Richard Rothblez ne sont toutefois pas complètement demeurés inactifs. Ils en ont profité pour réaménager la terrasse de leur restaurant. Un « plus » bienvenu en cette période de redémarrage.

Un redémarrage qui se fait lentement. « C’est calme... Les gens sont frileux. » confie Richard Rothblez. « Et pourtant tout est fait pour accueillir nos clients dans les meilleures conditions sanitaires possible ». Et d’expliquer que les tables ont été espacées, provoquant la perte d’une douzaine de places aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Que les tables sont désinfectées après chaque passage de convives. Que des flacons de gel hydroalcoolique sont mis à disposition en plusieurs endroits de l’établissement. Que toute personne, client ou personnel, porte un masque, dès qu’elle se déplace.



Apéritifs-barbecues-grillades les jeudis et dimanches soirs



Le restaurateur de Châtenoy-en-Bresse espère que la reprise va s’accélérer. Déjà c’était complet pour la Fête des Mères. « Et à partir du 11 juin nous allons recommencer à organiser les jeudis et dimanches soirs un truc qui marche bien, les apéritifs-barbecues-grillades ».

Réputé pour ses grenouilles et sa friture le restaurant « La Roseraie » tourne habituellement avec deux personnes en cuisine et trois personnes en salle. « Ça n’a pas bougé. On est toujours cinq » signale Richard Rothblez. « En pleine saison nous sommes huit... mais je vais quand même attendre un peu avant d’aller à Pôle Emploi ». En cette période encore incertaine la prudence est de mise.

La brasserie-restaurant « La Roseraie » est désormais ouverte tous les jours de 10 heures à minuit, sauf le lundi de 15 heures à 19 heures. Une bonne occasion pour venir découvrir sa carte d’après confinement avec notamment sa formule du jour à 11 € du lundi au samedi midi.

Gabriel-Henri THEULOT