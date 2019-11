« Le Petit Monde de Tentations » à Chalon-sur-Saône : Le magasin qui vous permet de trouver le jouet ou le jeu original qui peut faire la différence sous le sapin

Les petits et grands seront séduits !

Dernière ligne droite avant Noël et peut-être n’avez-vous pas encore débuté vos achats ? Vous n’avez pas trouvé de jouet qui plaira à coup sûr ? Vous cherchez un jouet ou un jeu original qui saura surprendre et surtout vous ne voulez pas vous tromper dans votre choix ? Une seule solution s’offre à vous pour satisfaire vos enfants à coup sûr pour Noël !

Tous au magasin de jouets « Le Petit Monde de Tentations » situé 18 Grande rue à Chalon-sur-Saône ! Dans cette jolie boutique de jouets et de jeux, vous serez reçu par Elodie, responsable du magasin, qui saura vous conseiller sur le meilleur choix possible et les dernières tendances du moment adaptés à l’âge de l’enfant.

Elodie nous a confié quelques petits secrets sur les jouets les plus vendus et les plus demandés en cette fin d’année et sur le petit cadeau original qui peut faire la différence sous le sapin : La marque ‘ Moulin Roty’ avec ses doudous, sets vaisselles… la marque ‘Lilliputiens’ pour les enfants du 1er âge et sa collection tout en tissu, nouveautés avec des poupées tissu et une petite gamme de jouets en bois, la marque ‘Djéco‘, les poupées Götz, Corolle… et les incontournables jouets en bois de la marque ‘Janod’ + Vilac se transformant en jouets de collection.

Côté enfants de 2 à 8 ans, les jouets les plus vendus sont les porteurs, les draisiennes, les poussettes, les cuisinières dinettes, les châteaux forts, ateliers de bricolage et les différentes plateformes à thèmes…. mais aussi les merveilleux bateaux de pirates sauront ravir nos petites têtes blondes.

La devise de cette commerçante, elle-même créatrice de doudous sur crochet et qui est toujours de bonne humeur en dit long : « J’aime voir la lueur briller dans les yeux des enfants quand ils tombent amoureux de doudous ou de jouets… et plonger les grands dans leur souvenir d’enfance. C’est cela ma plus grande satisfaction ! »

« Le Petit Monde de Tentation » vous propose une atmosphère chaleureuse et un univers où les jouets racontent une histoire d’antan à partager.

Le magasin « Le Petit Monde de Tentations » 18 Grande Rue à Chalon-sur-Saône est ouvert le lundi après-midi de 14 H 30 à 18 H 30 et du mardi au samedi de 10 H à 18 H 30 non stop pour les mois de Novembre et décembre.

Renseignements tél 03 85 93 38 21.

Publi-information