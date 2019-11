L'Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire inaugurait hier son nouveau local dans la Maison des Associations de Chalon-sur-Saône

Hier soir, avait lieu l'inauguration du nouveau local de l'Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire à l'Espace Jean Zay, dans la Maison des Associations de Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

Membre fondateur de la Fédération des associations ornithologiques de Bourgogne (EPOB) et membre de la fédération Bourgogne-Nature, l’Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire (AOMSL) est une association loi 1901 agréée au titre de la protection de la Nature.



Fondée en 1977, l'AOMSL, qui compte 130 membres, est présidée par Joël Minois. Elle a pour objectifs de regrouper les personnes intéressées par l’ornithologie, la mammalogie et par d’autres branches des sciences naturelles.



Elle coordonne les efforts accomplis en Saône-et-Loire pour faire connaître l’ornithologie, la mammalogie et toutes les questions qui s’y rattachent. Elle développe les recherches locales, organise l’échange des données scientifiques et favorise la publication des travaux relatifs à l’écologie des vertébrés du département. Enfin elle participe aux études nationales et régionales intervenant dans son domaine et œuvre pour la protection des espèces et de leurs milieux.



Depuis ses débuts, elle coordonne ses efforts avec la Société d'Histoire Naturelle d'Autun (SHNA), une société savante fondée en 1886. Une collaboration formalisée depuis 2009.



La SHNA est une association de loi 1901, reconnue d’utilité publique depuis le 18 mai 1895 et agréée association de protection de l’environnement depuis le 18 mars 2010. Elle compte plus de 350 membres dont 17 salariés et est présidée par David Beaudoin.



Sami Mezani, ornithologue et lui aussi membre de la SHNA, collaborant avec l'AOMSL, s'occupe de la base de données à Chalon-sur-Saône



Depuis 20 ans, l'AOMSL et la SHNA sont acteurs de l'Observatoire de la faune de Bourgogne (OFAB), créé en 2000, sous l’impulsion du Parc naturel régional du Morvan et la SHNA. Les objectifs de l'OFAB sont d'améliorer la connaissance sur les espèces animales et leurs habitants, capitaliser, structurer et transmettre les données et préserver les espèces et alerter sur leurs menaces.



Vendredi, à 18 heures, dans la Maison des Associations de Chalon-sur-Saône, avait lieu l'inauguration du nouveau local de l'association, qui intègre ainsi l'Espace Jean Zay, en présence du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret.



Avant son installation dans ce nouveau local, l'AOMSL a tour à tour été installée à Saint-Cyr, Montceau-Ragny, Rue Fructidor, à Chalon-sur-Saône, et à l'espace associatif Paul Langevin, dans le quartier du Stade/Fontaine-au-Loup.



Daniel Sirugue, directeur de la SHNA, a fait le tour des actions entreprises en 2018, par les scientifiques.



Étaient également présents, Cécile Untermaier, députée socialiste de la 4ème cironscription de Saône-et-Loire (Bresse/Val-de-Saône), venue parler de son projet de parc naturel régional de Bresse, Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge de la démocratie locale et de la vie associative, Alaib Desbrosse, porte-parole de l'AOMSL, et Daniel Magnin, photographe dans cette même association, il a travaillé pour la revue régionale «En Bourgogne», dont l'un des rédacteurs fut le maire de Chalon-sur-Saône.



Sachant qu'un tiers seulement des espèces animales vivant en Bourgogne sont connues, l'AOMSL, la SHNA et toutes les autres sociétés travaillaient à l'amélioration des connaissances de la vie animale de notre région, ont du pain sur la planche!



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati