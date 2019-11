A Chalon : Une structure de cubes d'escalade implantée au parc Georges Nouelle

et inaugurée ce samedi matin…

Ce samedi matin au parc Georges Nouelle était inauguré le mur d’escalade ou plutôt les cubes d’escalade implantés au cœur même du parc. Une inauguration effectuée par le maire de Chalon accompagné des élus des Sports de la Ville de Chalon et du Grand Chalon et en présence de la presse locale. C’est dans le cadre de l’appel à projet « A vous d’inventer la Ville 2018 » qu’a vu le jour du projet de création d’un mur d’escalade urbain, élu par les chalonnais. C’est un projet soumis par Louis Bessard. Les membres du Conseil de quartier ont travaillé sur ce projet en partenariat avec le service des sports. Le bloc d’escalade est composé de six modules. La structure offre de nombreuses voies de grimpe avec divers niveaux de difficultés offrant un certain nombre de défis d’escalade extrême. Cette structure de grimpe urbaine est idéale pour travailler la motricité dynamique et l’équilibre. Sa hauteur est de 3 mètres. Cette structure peut être fréquentée dès l’âge de 8 ans à 15 ans. Le montant total du projet s’élève à 43 000€.

Les 13 projets portés et votés dans le cadre de la 1ere édition :

Théâtre de verdure des Aubépins (inauguré le 4 juillet), la réalisation du nom « Parc de la biodiversité » à Bellevue (inauguré le 16 juin), jeux pour enfants à Boucicaut vers la tour de la Verrerie (inaugurés le 18 septembre), city stade place Albert Thomas aux Charreaux il sera relocalisé (sera installé courant de l’année prochaine), matérialisation des anciens remparts de la citadelle par des totems, aménagement du square des clairs-logis (inauguré le 30 septembre), mise en place d’un city-stade sur la plaine de jeux du plateau St Jean (inauguration au mois de décembre), ajout de bancs autour du lac, rue René Coty (quartier des Prés St Jean), St Cosme projet de la fresque lancé sur les murs de l’école Louis Lechère (projet lancé le 20 septembre) et qui sera inaugurée en mai/juin 2020, réaménagement du square Lutétia à St Jean-des-Vignes (inauguré le 25 septembre), espace de pique-nique en bord de Saône, vers l’IUT, réalisé en juillet 2019 et au Stade, la mise en peinture des halles du marché (réalisée dans l’été 2019).