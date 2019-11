Ambiance lors du repas beaujolais organisé par le comité de quartier St Cosme/Bellevue

ce dimanche midi à la cantine de l'école Louis Lechère à Chalon…

Ce dimanche midi, à la cantine scolaire de l'école Louis Lechère, ils étaient plus de soixante pour le repas beaujolais organisé par le comité de quartier St Cosme/Bellevue. Tradition oblige Solange Dorey, présidente du comité de quartier et ses bénévoles ont voulu rester dans cette tradition. Apéritif uniquement beaujolais et tout ce qui va bien avec et un bon repas. Comme le soulignait le maire de Chalon qui était accompagné de plusieurs élus : "Merci à la présidente et ses bénévoles pour leur implication. Ils donnent de leur temps afin que vous puissiez passer des moments comme celui-ci. Vous allez pouvoir goûter le beaujolais nouveau, avec modération bien sûr, ou plutôt avec éducation." Plusieurs prétendantes au titre de Reine du 100e carnaval de Chalon étaient présentes, Ophélie Pierret, la reine du quartier, Sidney Roussel, pour le quartier des Prés St Jean, Line Lemes pour le quartier St Jean, Lily Serpillon représentant la commune de Saint-Loup-de-Varennes et Adélaïde Deleglise pour la commune de St Rémy.