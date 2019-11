Le Comité Local de la Ligue contre le Cancer mis à l’honneur par la ville de Chalon-sur-Saône

Thérèse Bessette, Présidente depuis 2001 est bien plus qu’une femme de cœur, elle est l’icône chalonnaise de la solidarité !

Lundi, à 18 heures, dans le Salon d’Honneur de la Mairie de Chalon-sur-Saône, le Maire de Chalon-sur- Saône, Gilles Platret, assisté d’Annie Lombard, Vice-présidente au Grand Chalon, en charge des Solidarités, de la Santé et du Handicap et de l’emploi avait organisé une réception pour mettre à l’honneur la Ligue contre le Cancer représentée par Thérèse Bessette, responsable du Comité Local de la Ligue contre le Cancer.

Devant une petite assemblée, info-chalon vous propose quelques extraits des discours prononcés :

Gilles Platret : « Je suis très heureux que l’on puisse être rassemblés dans ce Salon d’Honneur au tour de Thérèse Bessette qui comme chacun le sait, est très très investie dans la vie chalonnaise. Mais je la reçois ici au titre du Comité Local de la Ligue contre le Cancer. L’idée était qu’à l’occasion de la confection et de la remise de ce Kakemono qui va servir aux activités de la Ligue, on puisse mettre l’action bénévole en valeur, parce qu’il me semble important de rappeler que derrière les mobilisations que je trouve exemplaires d’un grand nombre d’acteurs que l’on a vu notamment pour ‘Octobre Rose’ il y a aussi de nombreux bénévoles ! […] Alors, nous sommes là, accompagnés de quelques élus pour vous témoigner de notre soutien et de notre reconnaissance [...] Vous êtes aussi depuis 2017, partenaire dans la mise en place d’une conférence annuelle grand public qui se déroule autour de l’impact et de l’annonce de la maladie. Je cite les thèmes qui ont déjà été évoqués et qui ont leur importance : 2017 L’impact de la maladie sur la vie affective et sexuelle des malades, 2018 L’impact de la maladie dans la cellule familiale et 2019, l’annonce de la maladie auprès de l’entourage de la personne malade […] C’est pour tout cela qu’aujourd’hui, et à ce titre que l’on est très heureux de vous recevoir et de procéder à cette remise de Kakemono ! ».

Thérèse Bessette : « D’abord merci beaucoup ! Il faut savoir que la Ligue est une vieille dame de 101 ans. Moi, je suis une dame, donc il fallait rajeunir quelque chose et j’ai trouvé que le Kakemono était une bonne façon de le faire ! Je suis très contente de sa réalisation [...] Je remercie chacun et chacune d’entre vous de votre présence qui me fait chaud au cœur et tout particulièrement Annie Lombard que l’on voit beaucoup et qui est quelqu’un sur qui on peut s’appuyer. Vous savez on a besoin de beaucoup partager et c’est ce qui fait que l’on développe des amitiés […] Représenter la Ligue contre le cancer, ce n’est pas toujours facile et je reconnais que parfois, c’est usant de recevoir sur toute une journée, usant émotionnellement bien sûr de recevoir des personnes qui ont besoin de s’exprimer, de parler mais aussi qu’il faut aider, conseiller... Néanmoins, nous sommes là pour eux que ce soit la Ligue ou des associations comme Cora Saône qui sont complémentaires de la Ligue. Je pense que nous avons aussi la chance de pouvoir aider financièrement et moralement par la Ligue et c’est cela qui nous donne le courage de continuer ! Mais on le fait avec plaisir et de la joie car on estime que nous, on va bien, donc il faut en faire profiter les autres. Merci à tous ! ».

