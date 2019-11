ANGIOPLASTIE A CHALON - L'hôpital William Morey a finalement déposé son dossier !

C'est par l'intermédiaire d'un communiqué de presse (pas adressé à la presse) mais juste publié sur les réseaux sociaux que l'hôpital de Chalon sur Saône a tenu à s'exprimer sur le dossier d'angioplastie. Mercredi, info-chalon.com évoquait les risques qui pesaient sur le dépôt du dossier, des risques exclusivement politiques. Il aura donc fallu attendre la toute dernière journée pour que la direction de l'hôpital qui a rencontré Gilles Platret, Président du Conseil d'administration de l'hôpital de Chalon sur Saône ce jeudi après-midi, prenne la décision de déposer son dossier. Un dépôt qui ouvre la dernière ligne droite en vue de l'obtention du plateau technique d'angioplastie. Enfin pourrait-on dire au regard de la bataille qui aura été menée autour de ce dossier, qui souffrait de blocages, notamment du côté de la cardiologie maconnaise mais aussi Dijonnaise. En attendant, c'est une bonne nouvelle qui vient de tomber...

Laurent Guillaumé

Communiqué de presse

L’hôpital William Morey communique sur l’avancée du dossier

d’angioplastie (activité de cardiologie interventionnelle visant à réparer ou remodeler un vaisseau).

L’hôpital William Morey adresse ce vendredi à l’Agence Régionale de Santé (ARS) son dossier de demande d’autorisation pour l’angioplastie.

Pour mémoire, l’obtention d’une autorisation d’angioplastie au Centre Hospitalier William Morey est liée à deux engagements :

- l’installation d’un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) entre les centres hospitaliers de Mâcon, Chalon sur Saône et le centre hospitalier universitaire(CHU) de Dijon

- l’atteinte de 4 indicateurs cibles.

Cette coopération et ces 4 indicateurs visent à garantir que toutes les activités de cardiologie seront confortées dans chaque établissement. Par voie de conséquence, cette stratégie vise à renforcer la filière de cardiologie publique en Saône et Loire et au CHU de Dijon.

Aujourd’hui, la coopération entre les 3 établissements est solidement installée avec la première assemblée générale du GCS « de cardiologie du sillon central bourguignon », qui s’est tenue le 14 novembre dernier. La coopération des équipes médicales des 3 sites est une réalité, et se traduit par des accès aux plateaux techniques de pointe dans une logique territoriale et un travail commun sur le projet médical du GCS.

Concernant l’atteinte des 4 indicateurs cibles, la progression est encourageante et c’est bien cette dynamique qui conduit l’hôpital William Morey à déposer à l’ARS son dossier de demande d’autorisation pour l’activité d’angioplastie. L’assemblée générale du GCS sera amenée à se prononcer sur l’atteinte de ces indicateurs.

Il reste donc à poursuivre le travail engagé.



La Direction du Centre Hospitalier William Morey