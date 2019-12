'Nickel' à l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, cette semaine

Mise en scène et texte Mathilde Delahaye, production Espace des Arts

L'optimisme se construit aussi sur les ruines. C’est cette ligne de vie souterraine, qui parcourt en trois tableaux l’espace d’une usine de production de nickel désaffectée, que suit la nouvelle création de Mathilde Delahaye. Vingt ans plus tôt, monologue d’un dernier ouvrier quittant l’atelier où il aura gagné et sans doute également perdu une partie de sa vie ; aujourd’hui peut-être, rituels dansés d’une petite communauté interlope ayant squatté l’usine pour y installer un bar-discothèque à l’écart du monde ; demain sans doute, dans ces ruines réinvesties par la végétation, quelques cueilleurs de Matsutakes, ce « champignon de la fin du monde » qui raconte à sa mycologique manière une autre façon d’envisager en milieu toxique le destin des sociétés post-capitalistes. L’histoire d’un lieu traversé et habité par le temps donc, où six acteurs-performeurs puisent à la source d’autres énergies, celles du voguing – danse urbaine inventée dans les années 80 par les queers de couleur new-yorkais –, celles des pensées alternatives nées du désastre annoncé de l’anthropocène.

« Faut qu’on se refasse une cabane, mais avec des idées au lieu de branches de saule, des histoires à la place des choses ». Ces mots d’Olivier Cadiot, placés en exergue du spectacle à venir, résument l’esprit qui préside à cette chorégraphie de gestes et de paroles résistantes, capable de dessiner avec les mots de l’art un sentier « libre et sauvage » menant à de nouvelles formes du vivre ensemble.