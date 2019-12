Le gouvernement a déclenché les foudres ce jeudi à Chalon sur Saône

Il faut remonter à 2005 pour connaître une telle mobilisation en dehors bien évidemment des mobilisations liées aux attentats terroristes.

Journée de mobilisation syndicale réussie ce jeudi et une mobilisation qui risque de s'installer dans le temps. En 1995, Alain Juppé et le gouvernement avaient réussi à mobiliser jusqu'au 21 décembre. Est-ce à dire que le gouvernement vient d'ouvrir une boite de Pandore à quatre mois des élections municipales ? En jouant la corde sensible des régimes de retraite, le gouvernement vient souffler sur des braises quitte à réactiver une fronde sociale qui s'était quelque peu apaisée après plusieurs dizaines de mobilisations des Gilets Jaunes. En attendant ce jeudi, ils étaient quasiment 6000 à battre le pavé chalonnais, afin de réclamer plus de justice sociale et une meilleure reconnaissance de la part du gouvernement. Jean-Jacques Boyer, Sous-Préfet de Chalon sur Saône a reçu une délégation de syndicalistes à l'exception de la CGT qui n'a pas souhaité prendre part à l'échange, alors que le cortège rejoignait la Maison des syndicats pour une Assemblée Générale.

L.G

voir l'article précédent sur info-chalon