Comme souvent, la météo perturbe quelque peu la Fête de la Citadelle

ce dimanche 8 décembre à Chalon…

L'inquiétude pour les organisateurs de cette manifestation et comme à chaque fois c'est la météo. Car souvent, elle ne les a pas épargné, cette fois, on va dire que celà n'a pas été pire et la fête a pu se dérouler. En ce dimanche 8 décembre, jour des illuminations, l'association des commerçants du quartier de la Citadelle et le comité de bienfaisance du quartier présentaient "La Citadelle en Lumières". Ils avaient fait les choses en grand et attendaient le public sur leurs nombreux stands. Un public qui était fort nombreux pour la déambulation des géants lumineux, l'arrivée du Père Noël, et lors des différentes animations. Le maire de Chalon a inauguré a coupé le ruban avec une paire de ciseaux géante.