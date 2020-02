Soirée dansante du Football Club Chalonnais : un rendez-vous réussi

Avant la reprise du championnat programmée le 26 janvier prochain, le Football Club Chalonnais a organisé samedi dernier une soirée dansante, placée sous le signe de l’amitié sportive et de la convivialité

Une excellente ambiance, une salle joliment décorée aux couleurs du club, un repas de qualité et une animation musicale adaptée à la circonstance ont fait de la soirée dansante, organisée ce samedi par le Football Club Chalonnais à la salle du Bicentenaire, à Fragnes-La Loyère, un moment privilégié partagé par tous. Une choucroute était au menu, préparée par Damien Huguet, le sympathique gérant du restaurant A la bonne heure, partenaire du FCC. Lequel avait cuisiné également des lasagnes au saumon pour ceux qui n’apprécient pas le met alsacien. A noter pour l’anecdote que le service a été assuré par les joueurs, avec comme maître d’hôtel le coach Samuel Belorgey.

A l’heure de l’apéritif, Gilles Platret, maire de Chalon, qu’accompagnaient Philippe Finas, adjoint en charge des sports, Pierre Carlot, conseiller municipal délégué aux sports, et Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée aux relations avec le monde culturel et sportif, est venu saluer Pascal Jacques, président, Claude Mennella, vice-président, Roger Mazoyer, trésorier, Jean-François Cicala, membre du comité directeur, et tous les bénévoles présents. Les félicitant pour la réussite de la manifestation, due notamment à la belle cohésion entre joueurs, dirigeants, éducateurs, partenaires et parents.

Ajoutons enfin qu’une tombola a permis à un chanceux de gagner trois places au Groupama Stadium... offertes par Groupama, pour assister à la demi-finale de la Coupe de la Ligue opposant l’OL au LOSC.

G.H.T.